Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Сегодня на этапе в Хохфильцене прошла мужская эстафета.

Победу одержали олимпийские чемпионы спортсмены сборной Швеции, опередившие на 3,6 секунды команду Норвегии. На третьем месте немецкие биатлонисты, забежавшие на один штрафной круг.

Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

