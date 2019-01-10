В Швейцарии презентовали талисман зимних юношеских Олимпийских игр-2020

Новости спорта: За год до старта зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне состоялась презентация талисмана соревнований.

Талисманом ЮОИ-2020 стал гибридный зверек Йодли (Yodli). Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Ровно год отделяет мировую спортивную общественность от старта III зимних Юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в Лозанне (Швейцария). К этой замечательной дате Организационный комитет ЮОИ-2020 представил официальный талисман соревнований. Им стал гибридный зверек Йодли (Yodli)", - говорится в сообщении.

Над дизайном Йодли работали 140 студентов школы искусств и коммуникаций в Лозанне. Приветливый и спортивный Йодли символизирует все многообразие участников соревнований.

Видеопрезентация талисмана:

Самый престижный молодежный форум пройдет в Швейцарии с 9 по 22 января 2020 года. В нем примут участие сильнейшие олимпийцы мира в возрасте от 15 до 18 лет в 8-ми видах спорта.