Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019

Победу в заезде добыла итальянка Лиза Виттоцци, которая также впервые выиграла гонку Кубка мира. Следом за ней расположилась француженка Анаис Шевалье, "бронзу" сегодня завоевала шведка Ханна Эберг.

Отметим, украинка Вита Семеренко оказалась в шестерке лучших, таким образом, она приняла участие в цветочной церемонии.

Этап 4, Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Лиза Виттоцци (0+0) 22:34,6

2. Анаис Шевалье (0+0) +5,3

3. Ханна Эберг (0+0) +15,0

After waiting for a podium all December, @lisa_vittozzi doesn't just get her first podium of the winter but her first ever career victory! #OBE19https://t.co/wmTbTHYVVs pic.twitter.com/FGWTFIjOlf

— IBU World Cup (@IBU_WC) 10 января 2019 г.