Бельгийский биатлонист Реш завершил профессиональную карьеру

Реш принял участие в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Бельгийцы заняли 19-е место. Реш сообщил, что продолжит выступать в эстафетах за сборную.

«Я провел свою последнюю официальную гонку. После этого я попрощаюсь с биатлоном. Но я хочу продолжать выступления в эстафетах, чтобы помогать нашей команде. Буду помогать сборной Бельгии, но это уже не профессиональный спорт.

Kissing the snow goodbye -- those were probably the most emotional 7.5km of Michael Roesch's career. @teambelgium

— IBU World Cup (@IBU_WC) 18 января 2019 г.