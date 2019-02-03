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20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене

20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
21:25 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Украинская юниорка получила личную квоту благодаря успешному выступлению на чемпионате мира.

Биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех сможет выступить на девятом этапе Кубка мира, который пройдет с 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене.

На юниорском чемпионате мира в словацком Брензно-Осрбли 20-летняя экс-россиянка в трех личных дисциплинах набрала наибольшее количество очков и по новым правилам IBU получила право на участие в заключительном этапе Кубка мира.

Бех получила личную квоту, поэтому сборную Украины смогут представить шесть спортсменок, а не пять.

Напомним, Екатерина Бех сделала золотой дубль в словацком Брезно-Осрбли, выиграв спринт и гонку преследования.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Екатерина Бех.
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