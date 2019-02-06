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Украина выиграла первую в истории медаль чемпионата мира по сноубордингу

Украина выиграла первую в истории медаль чемпионата мира по сноубордингу
11:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Аннамари Данча успешно выступила в параллельном слаломе, завоевав для Украины первую в истории медаль по сноуборду.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча - серебряный призер чемпионата мира по сноуборду в дисциплине гигантский слалом. 

На чемпионате мира в Парк-Сити (США) 28-летняя украинка прошла квалификацию, выиграла в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. Она проиграла лишь в финале Джули Зогг (Швейцария) и получила серебряную награду.

Для Аннамари Данчи - это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.

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Напомним, Аннамари Данча в понедельник, 4 февраля, установила лучший результат Украины на мировых первенствах, финишировав 6-й в параллельном гигантском слаломе. Сегодня она улучшила свой рекорд и добыла первую медаль для Украины.

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Сноубординг, Аннамари Данча, Новости зимних видов спорта, Джули Зогг.
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