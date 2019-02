Украина выиграла первую в истории медаль чемпионата мира по сноубордингу

Украинская сноубордистка Аннамари Данча - серебряный призер чемпионата мира по сноуборду в дисциплине гигантский слалом.

На чемпионате мира в Парк-Сити (США) 28-летняя украинка прошла квалификацию, выиграла в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. Она проиграла лишь в финале Джули Зогг (Швейцария) и получила серебряную награду.

Для Аннамари Данчи - это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.

Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу!



Так, виявляється, у нас є цей вид спорту.



Аннамарі Данча - срібна призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere pic.twitter.com/Ov3GOKI64U