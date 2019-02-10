Украинский дзюдоист Зантарая завоевал "бронзу" на турнире в Париже

Новости спорта: Георгий Зантарая стал бронзовым призером турнира во Франции.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая стал бронзовым призером турнира Grand Slam в Париже.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая (весовая категория до 66 кг) дошел до бронзового поединка на турнире Grand Slam в Париже. В схватке за «бронзу» Зантарая победил россиянина Абдулу Абдулжалилова. За 29 секунд до завершения схватки украинец получил победный балл ваза-ари.

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира в Баку Зантарая стал бронзовым призером. Всего в активе Зантарая шесть медалей на чемпионатах мира. «Золото» он выиграл лишь однажды - в 2009 году.