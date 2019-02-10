Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены
Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц на старте турнира в Дохе
Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц на старте турнира в Дохе
Запорожье на выезде обыграло Николаев
Запорожье на выезде обыграло Николаев

Украинский дзюдоист Зантарая завоевал "бронзу" на турнире в Париже

Украинский дзюдоист Зантарая завоевал &quot;бронзу&quot; на турнире в Париже
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook НОК Украины

Новости спорта: Георгий Зантарая стал бронзовым призером турнира во Франции.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая стал бронзовым призером турнира Grand Slam в Париже.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая (весовая категория до 66 кг) дошел до бронзового поединка на турнире Grand Slam в Париже. В схватке за «бронзу» Зантарая победил россиянина Абдулу Абдулжалилова. За 29 секунд до завершения схватки украинец получил победный балл ваза-ари.

Белодед и Зантарая подписали контракт с футбольным клубом

Напомним, в прошлом году на чемпионате мира в Баку Зантарая стал бронзовым призером. Всего в активе Зантарая шесть медалей на чемпионатах мира. «Золото» он выиграл лишь однажды - в 2009 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дзюдо, Новости дзюдо, Георгий Зантарая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
02 Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
03 Клопп: Третий гол - это мировой класс
04 Дериземля: Если не отстоять Украину, то не будет независимости и будущего
05 Шальке Коноплянки уступил Баварии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь