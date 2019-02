Украинка Журавок завоевала серебро на чемпионате Европы по биатлону

Украинка Юлия Журавок стала серебряным призером в первый соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который принимают Раубичи (Беларусь).

Журавок с одной штрафной минутой финишировала в среду со вторым результатом в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

В споре за "серебро" Журавок опередила на 9,2 секунды Ирину Кривко из Беларуси (2 промаха). Победительницей стала шведка Ханна Эберг (3), которой Журавок в итоговом протоколе уступила 32,3 секунды.

