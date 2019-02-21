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Биатлонист Шемпп досрочно завершил сезон

Биатлонист Шемпп досрочно завершил сезон
10:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф sport.ua Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Многократный призер Олимпийских игр испытывает сильные боли в спине.

Биатлонист сборной Германии Симон Шемпп объявил о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем. Многократный призер Олимпийских игр испытывает сильные боли в спине.

«К сожалению, я не приму участия в гонках этой зимой и пропущу чемпионат мира в Эстерсунде. Конечно, это горько, потому что надеялся и боролся до последнего. Я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. С тренерами и врачами мы приняли решение прекратить серьезные нагрузки, чтобы в будущем иметь возможность снова приступить к тренировкам.

Почти все начало сезона я провел в резерве из-за проблем со спиной. Да, на Олимпийских играх в Пхенчхане все еще было хорошо, но последствия были катастрофическими. Весной я перенес операцию на плече, и это отбросило меня назад. Вместо того чтобы тренироваться и восстанавливаться, я был вынужден постоянно следить за своими травмами. Это работало некоторое время, но, к сожалению, не всегда.

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Сейчас я вынужден остановиться. Надеюсь, что вы понимаете мое решение и во время чемпионата мира вместе со мной перед телевизором будете болеть за нашу команду», - написал Шемп.

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