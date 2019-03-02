Украинцы выиграли два золота на юниорском чемпионате Европы по стрельбе из лука

Новости спорта: Иван Кожокарь из Черновцов и львовянка Жанна Наумова стали победителями юниорского первенства Европы по стрельбе из лука в турецком городе Самсун.

Кожокарь в финале победил россиянина Игоря Григоренко - 7:1, а Наумова в матче за "золото" с таким же счетом взяла верх над Матильдой Луи из Франции.

В финале женского индивидуального турнира чемпионата Европы буковинка Лидия Сиченикова сегодня разыграет "золото" с россиянкой Саяной Цыремпиловой, а сумчанка Полина Родионова в поединке за "бронзу" встретится с россиянкой Инной Степановой.

Напомним, мужская сборная Украины в составе львовянина Юрия Гавелко, олимпийского чемпиона харьковчанина Виктора Рубана и Владислава Лесняк из Сум выиграла серебряные награды, а женская команда (Лидия Сиченикова, Полина Родионова, Анастасия Павлова) стала бронзовым призером чемпионата Европы-2019.