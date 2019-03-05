Домрачева назвала фавориток ЧМ по биатлону

Новости спорта: Кузьмина и Макарайнен будут бороться за золото ЧМ, - так считает легендарная биатлонистка.

Завершившая карьеру Дарья Домрачева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Эстерсунде, который стартует 7 марта:

«Я думаю, что будет интересная борьба, среди девушек очень много претендентов на медаль, поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно.

Если смотреть, кто будет среди фаворитов, во-первых, лидеры Кубка мира будут бороться за высшие ступени пьедестала. Ожидаю, что в достаточно хорошей форме будет Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен тоже будет серьезно бороться за победу».

Ранее Домрачева не исключила свое возвращение в биатлон.