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Домрачева назвала фавориток ЧМ по биатлону

Домрачева назвала фавориток ЧМ по биатлону
00:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Кузьмина и Макарайнен будут бороться за золото ЧМ, - так считает легендарная биатлонистка.

Завершившая карьеру Дарья Домрачева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Эстерсунде, который стартует 7 марта:

«Я думаю, что будет интересная борьба, среди девушек очень много претендентов на медаль, поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно.

Если смотреть, кто будет среди фаворитов, во-первых, лидеры Кубка мира будут бороться за высшие ступени пьедестала. Ожидаю, что в достаточно хорошей форме будет Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен тоже будет серьезно бороться за победу».

Ранее Домрачева не исключила свое возвращение в биатлон.

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Биатлон, Дарья Домрачева, Новости биатлона, ЧМ по биатлону.
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