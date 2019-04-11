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Прыгун Бондаренко планирует вернуться к соревнованиям в мае

Прыгун Бондаренко планирует вернуться к соревнованиям в мае
02:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Прыгун не выступал на международных стартах с лета 2017 года.

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко заявил, что может вернуться к участию в международных соревнованиях уже в мае этого года:

Сейчас нахожусь на заключительном перед началом сезона сборе в Южной Африке. В этот период тяжелые тренировки, усталость, каждый день похож на предыдущий: поесть, потренироваться и все заново. Возможно, первый старт будет уже 18 мая, на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Точно об этом можно будет сказать в ближайшее время, когда вернусь после сбора в Харьков.

Какие задачи ставите перед собой в новом сезоне?

Поскольку я не выступал на соревнованиях с лета 2017 года, главная задача – это просто начать соревноваться. Сейчас пытаюсь вспомнить те ощущения в тренировках, которые помогали летать на 2,40. Работаем над технической частью – хочется этим летом показывать качественные прыжки. Эта подготовка поможет организму легче «переваривать» огромную нагрузку, которая на него ложится.

Как проводите свободное от тренировок время?

Видов досуга здесь не слишком много, но побывать на любимой рыбалки удалось. Мой улов – сом весом 4,5 кг.

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Отметим, что в январе Бондаренко принял участие в чемпионате Харьковской области в помещении.

Напомним, что украинский легкоатлет повредил колено, из-за чего уже длительное время не может вернуться в былую форму.

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Легкая атлетика, Спорт, Новости спорта, Богдан Бондаренко.
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