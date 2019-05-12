Пляжный футбол: Украинa заняла 5-е место в отборе на Всемирные игры

Сборная Украины по пляжному футболу в матче за пятое место отборочного турнира в Испании к Всемирным пляжным играм разгромила сборную Беларуси.
Данная победа позволила украинской национальной команде пробиться в стыковые матчи. Таким образом, за выход в финальную часть "желто-синие" поборются с командой из Южной Америки.
Украина — Беларусь — 5:2
Голи: Щерица (3), Войтенко (8), Войток (21, 27), Зборовский (36) — Бриштель (25, 27).
Украина: Неруш, Сидоренко, Войток, Зборовский, Медвидь, Щерица, Хижняк, Макеев, Пачев, Глуцкий, Войтенко, Пашко.
Напомним, что ранее украинская сборная обыграла Азребайджан.