Пляжный футбол: Украинa заняла 5-е место в отборе на Всемирные игры

Новости спорта: Подопечные Вареницы получили шанс пробиться в финальную стадию через стыки.

Сборная Украины по пляжному футболу в матче за пятое место отборочного турнира в Испании к Всемирным пляжным играм разгромила сборную Беларуси.

Данная победа позволила украинской национальной команде пробиться в стыковые матчи. Таким образом, за выход в финальную часть "желто-синие" поборются с командой из Южной Америки.

Украина — Беларусь — 5:2

Голи: Щерица (3), Войтенко (8), Войток (21, 27), Зборовский (36) — Бриштель (25, 27).

Украина: Неруш, Сидоренко, Войток, Зборовский, Медвидь, Щерица, Хижняк, Макеев, Пачев, Глуцкий, Войтенко, Пашко.

Напомним, что ранее украинская сборная обыграла Азребайджан.