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Хоккеист Даниленко стал первым украинцем, выбранным на драфте NAHL

Хоккеист Даниленко стал первым украинцем, выбранным на драфте NAHL
15:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта: В США состоялся драфт NAHL - Североамериканской хоккейной лиги, второй по силе в структуре юниорского хоккея США.

Впервые в истории клуб из этой лиги выбрал украинца. Им стал 19-летний Дмитрий Даниленко. Украинский хоккеист был выбран в шестом раунде под общим 146-м номером. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

В нынешнем сезоне форвард Дмитрий Даниленко выступал в лигах NCDC (14 матчей, 3 + 6 очков), USPHL Premier (20 матчей, 5 + 20 очков) и USPHL U18 (17 матчей, 13 + 18 очков). Также в его активе уже есть 1 матч в NAHL, однако из-за языкового барьера закрепиться в команде ему не удалось.

В сезоне-2018/19 Дмитрий Даниленко дебютировал в составе сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе 1Б (1 передача в 4 матчах при показателе полезности -1).

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В сезонах-2016/17 и 2017/18 хоккеист выступал в Украинской хоккейной лиге в составе “Белого Барса”, набрав 91 (37 + 54) очко в 75 матчах при показателе полезности +43.

Также в сезоне-2017/18 Даниленко выиграл юниорский чемпионат мира в Дивизионе 1Б, став лучшим бомбардиром турнира и лучшим игроком сборной Украины.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, Нахль, УХЛ, Дмитрий Даниленко.
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