Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги

Новости спорта: Еще одно призовое место в Рабате заняла Ольга Ляхова в беге на 800 м.

Сегодня в Рабате (Марокко) состоялся шестой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко победил с результатом 2.28 м.

В Рабате Бондаренко хватило для первого места взять высоту 2.28 м. Он опередил по количеству попыток Наото Тобе (Япония), Илью Иванчука (нейтральный спортсмен) и Мэтью Сова (Кения), которые также взяли 2.28, но потратили на это больше попыток.

Богдан Бондаренко победил уже на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в этом сезоне. В Риме украинец выиграл с результатом 2.31 м.

Другой украинец в секторе для прыжков в высоту Андрей Проценко занял в Рабате шестое место, преодолев 2.22 м.

На дистанции 800 м украинка Ольга Ляхова заняла третье место, показав свое лучшее время в сезоне - 2:00.35. А победила в этом виде Нелли Джепкосгеи (Кения) - 1:59.50.

Седьмой этап «Бриллиантовой лиги» состоится 30 июня в Юджине (США).