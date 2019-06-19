Шпажист Никишин остался без медали на чемпионате Европы

Новости спорта: Украинский шпажист Богдан Никишин не сумел завоевать медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Германии.

На пути к 1/4 финала Никишин победил призера Олимпийских игр Радослава Завротняка из Польши (15:10), двукратного чемпиона мира в командных соревнованиях француза Ронана Густина (14:11) и победителя трех предыдущих чемпионатов Европы в личном первенстве Янника Бореля из Франции (15:14).

Однако в четвертьфинале Никишин неожиданно уступил израильтянину Шалому Фрейличу, который занимает 40-е место в мировом рейтинге. Украинец проиграл со счетом 12:15.

Командные соревнования в мужской шпаге пройдут 21 июня.