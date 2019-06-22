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Суббота, 22.06.2019
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Определена страна, которая примет III Европейские игры

Определена страна, которая примет III Европейские игры
21:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году.

Такое решение было оглашено сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА.

"Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тыс атлетов из 50-ти стран, которые разыгрывают награды в 15-ти видах спорта.

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Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

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Минск, Новости спорта, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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