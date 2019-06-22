Определена страна, которая примет III Европейские игры

Новости спорта: Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году.

Такое решение было оглашено сегодня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, сообщает БЕЛТА.

"Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Польша примет эстафету от Минска, в котором в эти дни проходят II Европейские игры. В них принимают участие более 4 тыс атлетов из 50-ти стран, которые разыгрывают награды в 15-ти видах спорта.

Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.