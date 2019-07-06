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UFC 239: все бойцы успешно прошли церемонию взвешивания

UFC 239: все бойцы успешно прошли церемонию взвешивания
11:42 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Все участники UFC 239 успешно прошли взвешивание.

Завершилась процедура взвешивания участников шоу UFC 239. Все бойцы с первой попытки уложились в весовые лимиты. В главном бою шоу чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс встретится с Тиаго Сантосом. Чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес встретится с Холли Холм.

UFC 239: дуэли взглядов после пресс-конференции (Видео)

Также состоятся следующие бои: Бен Аскрен против Хорхе Масвидала, Люк Рокхолд против Яна Блаховича, Майкл Кьеза против Диего Санчеса, Гилберт Мелендес против Арнольда Аллена, Исмаил Наурдиев против Ченса Ренкаунтри и другие. 

Основной кард

Джон Джонс (205 фунтов) — Тьяго Сантос (204,5 фунта)

Аманда Нуньес (135) — Холли Холм (133,5)

Хорхе Масвидаль (170,5) — Бен Аскрен (171)

Люк Рокхолд (204,5) — Ян Блахович (205,5)

Диего Санчес (169) — Майкл Кьеза (170,5).

Напомним, В масштабной пресс-конференции принял участие и Хабиб Нурмагомедов с Дастином Порье.

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC 239.
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