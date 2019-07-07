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Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута

Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута
14:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Смотреть видео нокаута в бою UFC 239 Ян Блахович - Люк Рокхолд.

В ночь на воскресенье, 7 июля, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В основном карде поляк Ян Блахович брутально нокаутировал бывшего чемпиона в среднем весе Люка Рокхолда.

Нокаут случился во втором раунде. После боя врачи зафиксировали у Рокхолда перелом челюсти.

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Интересно, что перед боем Блахович обещал нокаут именно во втором раунде.

"Я шокирую мир, если это то, что вы хотите услышать. Каждый раз, когда я визуализирую наш бой, я вижу, как отправляю его в нокаут во втором раунде своей левой".

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Видео, MMA, Новости ММА, Люк Рокхолд, Ян Блахович, Ян Блахович - Люк Рокхолд.
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