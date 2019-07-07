Блахович сломал Рокхолду челюсть: видео брутального нокаута

Новости спорта: Смотреть видео нокаута в бою UFC 239 Ян Блахович - Люк Рокхолд.

В ночь на воскресенье, 7 июля, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В основном карде поляк Ян Блахович брутально нокаутировал бывшего чемпиона в среднем весе Люка Рокхолда.

Нокаут случился во втором раунде. После боя врачи зафиксировали у Рокхолда перелом челюсти.

Интересно, что перед боем Блахович обещал нокаут именно во втором раунде.

The Polish Hammer! Jan Blachowicz destroys Luke Rockhold in R2 #UFC239pic.twitter.com/rGElyQzmLF — MyBookie Sportsbook (@betmybookie) 7 июля 2019 г.

"Я шокирую мир, если это то, что вы хотите услышать. Каждый раз, когда я визуализирую наш бой, я вижу, как отправляю его в нокаут во втором раунде своей левой".