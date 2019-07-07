Пляжный футбол: сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги

Новости спорта: Сборная Украины вышла в Суперфинал Евролиги по пляжному футболу.

Сборная Украины по пляжному футболу в третьем туре отборочного этапа Евролиги-2019 выиграла у команды Польши и вышла в Суперфинал турнира.

После волевой победы над швейцарцами (7:5) и поражения от португальцев (1:3) подопечные Евгения Вареницы со счетом 1:0 победили соперников из Польши.

Решающий мяч забил в начале второй 12-минутки Ярослав Заворотный.

"Сине-желтые" набрали в отборочном турнире шесть очков и квалифицировались в Суперфинал Евролиги, который пройдет 5-8 сентября в португальском городке Фигейра-да-Фош.