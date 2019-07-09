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Украина завоевала вторую медаль Всемирной Универсиады-2019

Украина завоевала вторую медаль Всемирной Универсиады-2019
22:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Тхэквондист Вороновский принес Украине вторую медаль на Всемирной Универсиаде-2019.

В шестой медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) бронзовым призером стал представитель Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Денис Вороновский.

В турнире по тхэквондо Вороновский занял 3-е место в весовой категории до 80 кг.

Ранее бронзовую медаль в Неаполе выиграла студентка Черноморского государственного университета им. П. Могилы дзюдоистка Анна Антикало.

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Всего в 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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Тхэквондо, Новости спорта, Универсиада, Денис Вороновский.
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