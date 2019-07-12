Саладуха заняла пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Новости спорта: Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не попала в призовые места на этапе Бриллиантовой лиги.

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не попала в призовые места на этапе Бриллиантовой лиги, прошедшем вчера в Монако.

Украинка заняла пятое место в тройном прыжке, проиграв ближайшей призерке соревнования 28 сантиметров.

Лучшим результатом 36-летней Саладухи стал 14,39. Победила Хулимар Рохас из Венесуэлы (14,98), второе место заняла колумбийка Ледагмис Повеа (14,71), а третьей стала Шаньека Риккетс из Ямайки (14,67).

На предыдущем этапе Бриллиантовой лиги, состоявшемся в Лозанне, Саладуха заняла седьмое место.

Помимо спортивной карьеры, в данный момент Ольга Саладуха находится в избирательном списке партии «Слуга народа».