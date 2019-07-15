Украинские синхронистки выиграли "золото" чемпионата мира в хайлайте

Новости спорта: В Кванджу (Республика Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В соревнованиях по артистическому плаванию команда Украины с результатом 94,5000 балла стала победителем мирового первенства в хайлайте.

"Серебро" завоевали синхронистки Италии (91,7333), "бронзу" - спортсменки Испании (91,1333).

"Золото" Украине в хайлайте принесли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.

Днем ранее Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовые медали в технической программе дуэтов.

На чемпионате мира по водным видам спорта до 28 июля разыграют 76 комплектов медалей.