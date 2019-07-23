Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо

Новости спорта: Украинские спортсмены добыли шесть медалей.

Сборная Украины по боевому самбо стала чемпионом мира.

Украинские спортсмены стали обладателями шести медалей, из которых четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Золотые награды принесли Владислав Парубченко (до 68 кг), Дмитрий Парубченко (до 74 кг), Ярослав Амосов (до 82 кг) и Владислав Ильин (до 90 кг).

Кроме того, серебро завоевал Сергей Бобырь (до 62 кг), а бронзу – Алексей Кривец (до 57 кг).

Напомним, ранее Президент Украины вручил героям Европейских игр и чемпионам мира по футболу U-20 ордена "За заслуги".