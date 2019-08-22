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Киберфутбол: Украина примет участие в отборе чемпионата Европы-2020

Киберфутбол: Украина примет участие в отборе чемпионата Европы-2020
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Для этого будет создана первая сборная Украины по киберфутболу.

Украинская ассоциация футбола создаст сборную страны по киберфутболу.

Украина примет участие в отборе на чемпионат Европы по киберфутболу, финальная часть которого пройдет во время футбольного Евро-2020 в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Национальная команда нашей страны будет сформирована по результатам всеукраинского отбора, который состоится под эгидой Украинской ассоциации футбола и при поддержке УЕФА и Konami в конце 2019 года.

В итоге будут выбраны двое лучших игроков, которые и представят Украину в европейских отборочных соревнованиях весной 2020 года.

Сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле 

Национальный отбор стартует в ноябре. О регламенте турнира и о том, как стать участником отбора, УАФ сообщит позже.

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Сборная Украины, УЕФА, Новости футбола, УАФ, Киберфутбол.
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