Украинец Сытник выиграл бронзу в спринте на летнем ЧМ по биатлону

Новости спорта:Очередная медаль сборной Украины на мировом первенстве.

Сегодня в Раубичах продолжается летний чемпионат мира по биатлону. Открывала соревновательный день спринтерская гонка среди юниоров.

Сборную Украины в спринте представляли шесть биатлонистов — Александр Пономаренко, Роман Боровик, Руслан Бригадир, Евгений Ивченко, Владислав Романчич и Юрий Сытник.

Лучший результат среди украинцев показал Сытник. Юрий финишировал третьим и выиграл бронзовую медаль мирового первенства. Отметим, что Сытник после второго огневого рубежа делил первое место с Дмитрием Лазовски из Беларуси, но много проиграл ходом на последнем круге. Отставание Юрия от представителя Беларуси составило 30,9 секунды. К тому же, украинец пропустил вперед и чеха Микулаша Карлика, который завоевал серебро.

Другие представители Украины оказались вне первой десятки. Боровик финишировал на 11-м месте, Романчич — 20-й, Пономаренко и Ивченко разделили 25-ю позицию. Бригадир занял 32-е место.

Напомним, что вчера сборная Украина завоевала две медали в Раубичах. Валя Семеренко стала чемпионкой мира в супер-спринте, а Анна Кривонос выиграла бронзу в супер-спринте среди юниорок.

СПРИНТ. ЮНИОРЫ

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь, 1+2) 21:30.5

2. Микулаш Карлик (Чехия, 2+0) +25.3

3. Юрий Сытник (Украина, 0+1) +30.9

…

11. Роман Боровик (Украина, 1+0) +1:00.8

20. Владислав Романчич (Украина, 1+0) +1:21.4

25. Александр Пономаренко (Украина, 1+0) +1:34.7

25. Евгений Ивченко (Украина, 2+1) +1:34.7

32. Руслан Бригадир (Украина, 0+2) +1:42.7

Сегодня также состояться спринтерские гонки в юниорок (начало в 13:15), мужчин (16:00) и женщин (18:00). Летний чемпионат мира в Раубичах проходит с 23 по 25 августа.