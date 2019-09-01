Профессиональный бейсболист умер от употребления алкоголя и опиоидов

Новости спорта:Как показала медицинская экспертиза, бейсболист Скэггс скончался от передозировки.

Американский бейсболист Лос-Анджелес Энджелс Тайлер Скэггс, который скончался 1 июля, перед смертью употреблял алкоголь и мощные анальгетики.

Медики обнаружили у него следы опиоидов фентанила и оксикодона, сообщает LA Times.

Согласно экспертизе, смерть Скэггса является несчастным случаем. Он был найден на своей кровати, полностью одетый, без каких-либо следов насилия.

Однако полиция не закрыла дело, так как семья бейсболиста выступила с заявлением, что к его гибели может быть причастен один из сотрудников клуба.

"Мы были потрясены, узнав, что это может быть связано с сотрудником Лос-Анджелес Энджелс. Мы не успокоимся, пока не узнаем правду, как Тайлер завладел этими наркотиками, в том числе о том, кто их поставлял. С этой целью мы наняли адвоката Расти Хардина, чтобы помог нам", — отметили в пресс-службе Энджелс.