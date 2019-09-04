Назван состав сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2019

Новости спорта:Вскоре сборная Украины по пляжному футболу стартует на Евролиге-2019

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница объявил состав команды на Суперфинал Евролиги-2019 в Португалии.

В состав сборной Украины вошли:

Вратари: Виталий Сидоренко, Андрей Неруш;

Полевые игроки: Дмитрий Медвидь, Юрий Щерица, Иван Глуцкий, Роман Пачев, Константин Макеев, Максим Войток, Андрей Пашко, Олег Зборовский.

Свой первый поединок подопечные Евгения Вареницы проведут 5 сентября против итальянцев. “Сине-желтые” будут выступать в группе 2 вместе с командами Италии, Португалии и Турции.

Расписание матчей сборной Украины

05.09.2019. Тур 1. Италия — Украина (17.30)

06.09.2019. Тур 2. Португалия — Украина (20.00)

07.09.2019. Тур 3. Украина — Турция (17.30)

Победители групп попадут в финал, где и определят нынешнего чемпиона Евролиги. Команды, занявшие вторые места, разыграют между собой бронзовые награды.