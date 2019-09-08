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Украинцы завоевали шесть медалей на Чемпионате Европы по шашкам

Украинцы завоевали шесть медалей на Чемпионате Европы по шашкам
14:54 Сегодня Телеграф Спортивный комитет Украины Фото: Федерация шашек Украины

Новости спорта:Украинцы завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

В Измире (Турция) завершился чемпионат Европы по шашкам среди мужчин и женщин с быстрой, молниеносной и классической игры. Сборная Украины отметилась во всех программах, завоевав 6 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые).

В классической программе титул чемпиона Европы получил Юрий Аникеев, а Юлия Макаренкова завоевала бронзу. В быстрой игре Денис Шкатула и Елена Короткая завоевали серебряные награды,

В молниеносной игре Елена Короткая получила титул вице-чемпионки, а еще одна украинка Ольга Губарева замкнула тройку лидеров в этом виде программы.

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Особенно надо отметить выдающуюся победу капитана сборной команды Украины Юрия Аникеева в классической программе - главной программе чемпионата Европы.

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Сборной Украины противостоял действительно звездный состав сборной России, в который входили 5 чемпионов мира разных лет, в том числе действующий чемпион мира Андрей Федотов и экс-чемпионы мира Муродуло Амриллаев, Сергей Белошеев, Николай Гуляев, Николай Стручков.

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Однако Юрий Аникеев в очередной раз продемонстрировал свой уникальный бойцовский характер и несгибаемую волю, победив своих соперников в 4-х матчах, в том числе и в решающем матче последнего тура Юрий победил чемпиона мира Андрея Федотова, и получил чистое 1 место.

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Чемпионат Европы, Юрий Аникеев, Сборная Украины по шашкам, Ольга Губарева.
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