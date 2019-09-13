Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)

На чемпионате Европы по волейболу-2019 двумя матчами стартовал второй игровой день. В группе B команда Сербии в трех партиях разгромила Германию 3:0 (25:21, 25:17, 25:15), а в группе D сборная Украины, возглавляемая латвийским специалистом Угисом Крастиньшем не без проблем одолела Чехию 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25). Игра украинской команды проходила в Роттердаме на арене Ahoy.
Эта победа для украинцев первой за 22 года!
Збірна України переписує історію чоловічого волейболу!
років Україна не виходила на Євро
роки Україна не вигравала в грі на Євро
І от все обнулилося.
3:1 - обіграла в дебютній грі.
Вдуматися: перша перемога з 1997 року.
Браво, хлопці! #EuroVolley2019 pic.twitter.com/lY2vCuEKtN
— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) September 13, 2019
Сборная Украины на ЧЕ-2019 по волейболу выступает в секстете D вместе с командами Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории. Поединок второго тура украинцы проведут уже завтра, 14 сентября, против Нидерландов.
Кроме того, сегодня пройдут остальные матчи стартового тура в группе D: Эстония - Польша и Нидерланды - Черногория.
First match for the Day is ON!
"Play smart!" #EuroVolleyM
vs @CzechVolleyball pic.twitter.com/NCIZJBR1GE
— EuroVolley (@CEVEuroVolley) September 13, 2019
Напомним, финальный раунд чемпионата Европы среди мужчин впервые проходит на территории четырех стран (Франция, Словения, Бельгия, Нидерланды) и с участием 24 национальных команд. Завершится первенство Европы 29 сентября в Париже.