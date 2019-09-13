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Пятница, 13.09.2019
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Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)

Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
19:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Чехию в первом туре группового раунда чемпионата Европы-2019

На чемпионате Европы по волейболу-2019 двумя матчами стартовал второй игровой день. В группе B команда Сербии в трех партиях разгромила Германию 3:0 (25:21, 25:17, 25:15), а в группе D сборная Украины, возглавляемая латвийским специалистом Угисом Крастиньшем не без проблем одолела Чехию 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25). Игра украинской команды проходила в Роттердаме на арене Ahoy.  

Эта победа для украинцев первой за 22 года!

Сборная Украины на ЧЕ-2019 по волейболу выступает в секстете D вместе с командами Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории. Поединок второго тура украинцы проведут уже завтра, 14 сентября, против Нидерландов.

ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)

Кроме того, сегодня пройдут остальные матчи стартового тура в группе D: Эстония - Польша и Нидерланды - Черногория.

Напомним, финальный раунд чемпионата Европы среди мужчин впервые проходит на территории четырех стран (Франция, Словения, Бельгия, Нидерланды) и с участием 24 национальных команд. Завершится первенство Европы 29 сентября в Париже.

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Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу.
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