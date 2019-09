Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)

На чемпионате Европы по волейболу-2019 двумя матчами стартовал второй игровой день. В группе B команда Сербии в трех партиях разгромила Германию 3:0 (25:21, 25:17, 25:15), а в группе D сборная Украины, возглавляемая латвийским специалистом Угисом Крастиньшем не без проблем одолела Чехию 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25). Игра украинской команды проходила в Роттердаме на арене Ahoy.

Эта победа для украинцев первой за 22 года!

Сборная Украины на ЧЕ-2019 по волейболу выступает в секстете D вместе с командами Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории. Поединок второго тура украинцы проведут уже завтра, 14 сентября, против Нидерландов.

Кроме того, сегодня пройдут остальные матчи стартового тура в группе D: Эстония - Польша и Нидерланды - Черногория.

