Волейбол: Украина досрочно вышла из группы на чемпионате Европы

Новости спорта:Украинские воллейболисты досрочно вышли из группы на чемпионате Европы.

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы, выиграв матч четвертого круга группового этапа. Подопечные Угиса Крастиньша переиграли Эстонию, которая еще до этого матча потеряла шансы на выход в 1/8 финала.

Чемпионат Европы. 4-й раунд группового этапа

Украина – Эстония – 3:0 (25-17, 25-15, 25-14)

Таким образом, украинская команда добыла уже третью победу (ранее были обыграны Черногория и Чехия), проиграв только Нидерландам.

В последнем туре украинцы сыграют с лидером группы, командой Польши.

Отметим, что в 1/8 финала выходят лучшие четыре команды каждой группы.