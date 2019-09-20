Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
Cборная Украины по волейболу уступила чемпионам мира на Евро-2019
Cборная Украины по волейболу уступила чемпионам мира на Евро-2019

Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Влада Никольченко стала третьей в упражнениях с булавами.

Украинская гимнастка Влада Никольченко впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира.

В Баку наша 16-летняя спортсменка под композицию из "Кармен" заняла третье место в упражнении с булавами. Чемпионкой мира стала россиянка Дина Аверина, второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам.

Видео выступления юной украинки:

Яркие кадры потрясающего выступления:

Кроме того, Влада заняла четвертое место в упражнении с лентой. Золото досталось россиянке Дине Авериной, серебро – израильтянке Линой Ашрам, а бронза – россиянке Екатерине Селезневой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Гимнастика, Влада Никольченко, ЧМ-2019 по гимнастике.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы
03 Вольфсбург 3:1 Александрия: события матча (Видео)
04 Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
05 Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь