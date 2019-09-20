Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)

Новости спорта:Влада Никольченко стала третьей в упражнениях с булавами.

Украинская гимнастка Влада Никольченко впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира.

В Баку наша 16-летняя спортсменка под композицию из "Кармен" заняла третье место в упражнении с булавами. Чемпионкой мира стала россиянка Дина Аверина, второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам.

Видео выступления юной украинки:

Яркие кадры потрясающего выступления:

Кроме того, Влада заняла четвертое место в упражнении с лентой. Золото досталось россиянке Дине Авериной, серебро – израильтянке Линой Ашрам, а бронза – россиянке Екатерине Селезневой.