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Скандальный бой Стивенс - Родригес: Яир извинился, а Джереми предложил повторить (Видео)

Скандальный бой Стивенс - Родригес: Яир извинился, а Джереми предложил повторить (Видео)
11:07 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джереми Стивенс и Яир Родригес подвели итоги скандального боя

Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс обратился к бывшему сопернику Яиру Родригесу, из-за которого на 15-й секунде бой был остановлен и признан не состоявшимся. В главном бою турнира в Мексике Яир ткнул пальцами в глаза Джереми, незамедлительный осмотр врачами в подтрибунном помещении показал, что, возможно, потребуется срочный визит к офтальмологу, сообщил журналист ESPN в трансляции.

Позже Джереми опубликовал видео с повязкой на глазе, в котором обратился к Яиру. "Яир, ты думал, что я симулировал после попадания в глаз? Давай повторим через 5 недель или через две. Мне все равно. Я буду готов. Давай повторим, [ругательство]"

Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)

Полулегковес UFC Яир Родригес извинился перед фанатами после своего поединка с Джереми Стивенсом.

"Я очень извиняюсь, — сказал Родригес в клетке сразу после боя. — Мы оба тренировались очень тяжело для этого боя. Люди потратили много денег, чтобы прийти и увидеть, как мы деремся и поддержать нас. Мне очень жаль. Джереми вернется, давай сделаем это снова".

Видео причины остановки боя.

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MMA, UFC, Новости ММА, Яир Родригес, Джереми Стивенс, Джереми Стивенс - Яир Родригес.
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