Скандальный бой Стивенс - Родригес: Яир извинился, а Джереми предложил повторить (Видео)

Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс обратился к бывшему сопернику Яиру Родригесу, из-за которого на 15-й секунде бой был остановлен и признан не состоявшимся. В главном бою турнира в Мексике Яир ткнул пальцами в глаза Джереми, незамедлительный осмотр врачами в подтрибунном помещении показал, что, возможно, потребуется срочный визит к офтальмологу, сообщил журналист ESPN в трансляции.

Позже Джереми опубликовал видео с повязкой на глазе, в котором обратился к Яиру. "Яир, ты думал, что я симулировал после попадания в глаз? Давай повторим через 5 недель или через две. Мне все равно. Я буду готов. Давай повторим, [ругательство]"

Полулегковес UFC Яир Родригес извинился перед фанатами после своего поединка с Джереми Стивенсом.

"Я очень извиняюсь, — сказал Родригес в клетке сразу после боя. — Мы оба тренировались очень тяжело для этого боя. Люди потратили много денег, чтобы прийти и увидеть, как мы деремся и поддержать нас. Мне очень жаль. Джереми вернется, давай сделаем это снова".

“He got me good.” To the disdain of a Mexican crowd now throwing garbage into the Octagon, Jeremy Stephens and Yair “El Pantera” Rodriguez is ruled a No Contest due to stoppage (eye poke) #UFCMexico pic.twitter.com/c6lNEN3auF

— Sup Dog Sports (@supdogsports) September 22, 2019