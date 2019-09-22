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Футзал: Украина упустила победу над Румынией, пропустив 5 голов (Видео)

Футзал: Украина упустила победу над Румынией, пропустив 5 голов (Видео)
19:03 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:24 сентября украинцы сыграют в Ивано-Франковске против грузинов.

Сборная Украины по футзалу под руководством Александра Косенко провела в Ивано-Франковске товарищеский поединок со сборной Румынии. Хозяева площадки долгое время вели в счете (2:1), но в концовке матча пропустили четыре гола и проиграли (2:5).

Через два дня, 24 сентября, там же украинцы сыграют контрольный матч против национальной команды Грузии.

Футзал. Товарищеский матч.

Ивано-Франковск, 22 сентября

Украина – Румыния – 2:5

Голы: Корсун, 3, Фаренюк, 33 – Рибейро Ико, 13, автогол, 38, Човачи, 39, Талавареш, 39, 40.

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Украина. Вратари: Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк, Кирилл Ципун. Универсалы: Тарас Королишин, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Михаил Зварич, Руслан Шеремета. Главный тренер – Александр Косенко.

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Сборная Румынии, Сборная Украины, Футзал, Новости футзала.
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