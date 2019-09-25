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"У нее классный хук слева": президент Хорватии навестила чемпиона UFC

"У нее классный хук слева": президент Хорватии навестила чемпиона UFC
19:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Колинда Грабар-Китарович навестила Стипе Миочича в США.

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, сообщил, что его в Кливленде навестила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"Президент Хорватии Колинда приехала в Кливленд и остановилась, чтобы навестить меня. Какая честь. У неё классный хук слева! Спасибо, Хорватия, что всегда меня поддерживаешь. Всех люблю", — написал Миочич в своём "твиттере" и прикрепил к твиту фотографии с Грабар-Китарович.

Посмотреть фотографии можно в "Твиттере".

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Следующим соперником Миочича, вероятно, станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Президент организации Дэна Уайт уже подтвердил планы устроить третий поединок бойцов. В первом поединке, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Стипе Миочич, Колинда Грабар-Китарович.
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