"У нее классный хук слева": президент Хорватии навестила чемпиона UFC

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, сообщил, что его в Кливленде навестила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"Президент Хорватии Колинда приехала в Кливленд и остановилась, чтобы навестить меня. Какая честь. У неё классный хук слева! Спасибо, Хорватия, что всегда меня поддерживаешь. Всех люблю", — написал Миочич в своём "твиттере" и прикрепил к твиту фотографии с Грабар-Китарович.

Croatian President Kolinda came to Cleveland and stopped by to visit me. What an honor. She throws a mean left hook! Thank you Croatia for always supporting me. Love you all. #SM pic.twitter.com/eRXig0vqfg

— Stipe Miocic (@stipemiocic) September 24, 2019