Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Нурмагомедову

Новости спорта:Кайл Дэйк хочет сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дэйк бросил вызов двукратный чемпион мира по борьбе Хабибу Нурмагомедову .

"Если Хабиб хочет побороться на матах, то я полностью за! Слышал, Хабиб Нурмагомедов? Погнали", — цитирует Дэйка fight-library.com.

Переходить в смешанные единоборства Дэйк не планирует, потому что в следующем году намерен принять участие в Олимпиаде: «Золото — моя цель. Небольшие решения каждый день обеспечат мне самое выгодное положение для завоевания золотой медали в Токио».