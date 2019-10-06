Бех-Романчук завоевала "серебро" на ЧМ-2019 по легкой атлетике (Видео)

Новости спорта:Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук выборола серебро для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T&F (@trackandfieldukrainenews) 6 Окт 2019 в 10:55 PDT

В финале украинка показала второй результат – 6,92 м. Опередила украинку только Малайка Михамбо из Германии (7,30 м), Эсе Бруме из Нигерии стала третьей (6,91 м).

Ранее в этом сезоне лучшим результатом Бех-Романчук были 6,85 м, ее личный рекорд – 6,93 м.

Напомним, Бех-Романчук имеет в своем активе серебро чемпионата Европы-2018 и бронзу чемпионата Европы-2019 в помещениях. Также она побеждала на Универсиаде-2019 и брала личную бронзу на Европейских играх-2019 (а также золото в командных соревнованиях).

Отметим, что первую медаль для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике завоевала Ярослава Магучих в прыжках в высоту.