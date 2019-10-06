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Бех-Романчук завоевала "серебро" на ЧМ-2019 по легкой атлетике (Видео)

Бех-Романчук завоевала "серебро" на ЧМ-2019 по легкой атлетике (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук выборола серебро для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

 
 
 
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Публикация от T&F (@trackandfieldukrainenews)

 

В финале украинка показала второй результат – 6,92 м. Опередила украинку только Малайка Михамбо из Германии (7,30 м), Эсе Бруме из Нигерии стала третьей (6,91 м).

Ранее в этом сезоне лучшим результатом Бех-Романчук были 6,85 м, ее личный рекорд – 6,93 м.

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Напомним, Бех-Романчук имеет в своем активе серебро чемпионата Европы-2018 и бронзу чемпионата Европы-2019 в помещениях. Также она побеждала на Универсиаде-2019 и брала личную бронзу на Европейских играх-2019 (а также золото в командных соревнованиях).

Отметим, что первую медаль для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике завоевала Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

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Легкая атлетика, Спорт, Новости спорта, ЧМ по легкой атлетике, Марина Бех-Романчук.
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