Сегодня Продэксим стартует в Лиге чемпионов

Новости спорта:Сегодня чемпион Украины по футзалу начнет свое выступление в основном раунде главного клубного турнира Европы.

Согласно жеребьевке, соперниками херсонского «Продексима», который победил в Экстра-лиге-2018/2019, будут португальская «Бенфика», бельгийский «Халле-Гоик» и азербайджанский «Араз».

Матчи квартета пройдут в Бельгии 9-12 октября.

Лига чемпионов УЕФА. Путь А. Группа 2

1 тур

09.10 18:30 «Бенфика» - «Продэксим»

09.10 21.30 «Араз» - «Халле-Гоик»

2 тур

10.10 18.30 «Араз» - «Бенфика»

10.10 21.30 «Халле-Гоик» - «Продэксим»

3 тур

12.10 18.30 «Продэксим» - «Араз»

12.10 21.30 «Халле-Гоик» - «Бенфика»

В элитный раунд пробьются по три сильнейшие команды из каждой группы пути А и победители каждого квартета пути В.

В элитном раунде 16 клубов разобьют опять-таки на четыре группы, победители которых получат пропуска в финальный этап. Срок проведения элит-раунда - 19-24 ноября. Жеребьевка - 18 октября (начало - в 15.00 по киевскому времени).

Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет 23-25-го или 24-26 апреля 2020 году на площадке одного из участников.