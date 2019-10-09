Сегодня Продэксим стартует в Лиге чемпионов

Согласно жеребьевке, соперниками херсонского «Продексима», который победил в Экстра-лиге-2018/2019, будут португальская «Бенфика», бельгийский «Халле-Гоик» и азербайджанский «Араз».
Матчи квартета пройдут в Бельгии 9-12 октября.
Лига чемпионов УЕФА. Путь А. Группа 2
1 тур
09.10 18:30 «Бенфика» - «Продэксим»
09.10 21.30 «Араз» - «Халле-Гоик»
2 тур
10.10 18.30 «Араз» - «Бенфика»
10.10 21.30 «Халле-Гоик» - «Продэксим»
3 тур
12.10 18.30 «Продэксим» - «Араз»
12.10 21.30 «Халле-Гоик» - «Бенфика»
В элитный раунд пробьются по три сильнейшие команды из каждой группы пути А и победители каждого квартета пути В.
В элитном раунде 16 клубов разобьют опять-таки на четыре группы, победители которых получат пропуска в финальный этап. Срок проведения элит-раунда - 19-24 ноября. Жеребьевка - 18 октября (начало - в 15.00 по киевскому времени).
Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет 23-25-го или 24-26 апреля 2020 году на площадке одного из участников.