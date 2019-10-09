Скачать
Среда, 09.10.2019
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Сегодня Продэксим стартует в Лиге чемпионов

Сегодня Продэксим стартует в Лиге чемпионов
14:53 Сегодня Телеграф УАФ Фото:

Новости спорта:Сегодня чемпион Украины по футзалу начнет свое выступление в основном раунде главного клубного турнира Европы.

Согласно жеребьевке, соперниками херсонского «Продексима», который победил в Экстра-лиге-2018/2019, будут португальская «Бенфика», бельгийский «Халле-Гоик» и азербайджанский «Араз».

Матчи квартета пройдут в Бельгии 9-12 октября.

Лига чемпионов УЕФА. Путь А. Группа 2

1 тур

09.10 18:30 «Бенфика» - «Продэксим»

09.10 21.30 «Араз» - «Халле-Гоик»

2 тур

10.10 18.30 «Араз» - «Бенфика»

10.10 21.30 «Халле-Гоик» - «Продэксим»

3 тур

12.10 18.30 «Продэксим» - «Араз»

12.10 21.30 «Халле-Гоик» - «Бенфика»

Сборная Украины узнала расписание матчей в отборе ЧМ-2020 по футзалу

В элитный раунд пробьются по три сильнейшие команды из каждой группы пути А и победители каждого квартета пути В.

В элитном раунде 16 клубов разобьют опять-таки на четыре группы, победители которых получат пропуска в финальный этап. Срок проведения элит-раунда - 19-24 ноября. Жеребьевка - 18 октября (начало - в 15.00 по киевскому времени).

Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет 23-25-го или 24-26 апреля 2020 году на площадке одного из участников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Бенфика, ЛЧ, Футзал, Продэксим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)
05 Владимир Кличко назвал имя лучшего боксера хэвивейта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь