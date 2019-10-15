Олимпийские объекты в Токио пострадали от тайфуна

Новости спорта:Он стал одним из мощнейших в истории страны.

В результате тайфуна Хагибис, бушующего в Японии, пострадали некоторые из объектов временной постройки к Олимпиаде в Токио-2020.

«Хочу поблагодарить всех, кто прибыл в Токио. Это было непросто в связи с тайфуном, от которого пострадали и объекты Игр», — цитирует исполнительного директора оргкомитета ОИ-2020 Тоширо Муто Rsport.ria.ru.

В связи с тайфуном Хагибис в Японии пострадали значительные территории. По последним данным погибли 66 человек, около 200 ранены.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа в следующем году.