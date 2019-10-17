"Донбасс - фаворит": наставник латвийского клуба дал интервью накануне Континентального Кубка

Новости спорта:Игорь Смирновс считает именно украинский коллектив фаворитом квартета.

С 18 по 20 октября ледовая арена «Терминал» примет матчи второго раунда Континентального кубка-2020. Чемпионы четырех стран разыграют путевку в третий раунд соревнования – украинский «Донбасс», сербская «Црвена Звезда», румынская «Корона» и латвийский «Мого» определят сильнейшего.

Накануне турнира латвийский «Мого» прибыл в Украину. Торжественная встреча состоялась в аэропорту города Борисполь.

«Долетели очень хорошо, - рассказал главный тренер ХК «Мого» Игорь Смирнов. – Такая колоритная встреча очень удивила – сразу видно украинское гостеприимство.

Говоря о соперниках, это чемпионы своих стран, поэтому легко не будет никому. Будем бороться за выход в следующий раунд. Выделяя фаворитов, отмечу хозяина раунда – украинский «Донбасс».

У нас есть небольшй «недокомплект» - травмированные игроки и ребята после болезни. Но задача на турнир одна – выиграть и пройти дальше».