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"Донбасс - фаворит": наставник латвийского клуба дал интервью накануне Континентального Кубка

"Донбасс - фаворит": наставник латвийского клуба дал интервью накануне Континентального Кубка
16:58 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: УХЛ

Новости спорта:Игорь Смирновс считает именно украинский коллектив фаворитом квартета.

С 18 по 20 октября ледовая арена «Терминал» примет матчи второго раунда Континентального кубка-2020. Чемпионы четырех стран разыграют путевку в третий раунд соревнования – украинский «Донбасс», сербская «Црвена Звезда», румынская «Корона» и латвийский «Мого» определят сильнейшего.

Накануне турнира латвийский «Мого» прибыл в Украину. Торжественная встреча состоялась в аэропорту города Борисполь.

«Долетели очень хорошо, - рассказал главный тренер ХК «Мого» Игорь Смирнов. – Такая колоритная встреча очень удивила – сразу видно украинское гостеприимство.

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Говоря о соперниках, это чемпионы своих стран, поэтому легко не будет никому. Будем бороться за выход в следующий раунд. Выделяя фаворитов, отмечу хозяина раунда – украинский «Донбасс».

У нас есть небольшй «недокомплект» - травмированные игроки и ребята после болезни. Но задача на турнир одна – выиграть и пройти дальше».

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ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, Игорь Смирновс, ХК Мого.
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