Украинцы ударно закрыли Всемирные игры среди военных

Новости спорта:Александр Горшковозов и Олег Колодий завоевали "серебро" в прыжках в воду на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих.

Александр Горшковозов и Олег Колодий завоевали "серебро" в прыжках в воду на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих, которые приравниваются к Олимпийским играм среди военных и тем самым считаются самыми престижными в мире.

Украинцы ударно закрыли соревнования, положив в общую копилку 32 и 33 медаль. В последний день соревнований 7-х Всемирных Игр среди военнослужащих армейские прыгуны в воду завоевали награду. Олег Колодий и Александр Горшковозов в синхронных прыжках с трамплина 3 м стали серебряными призерами с результатом 387.09 балла. Об этом сообщает с места событий корреспондент Информационного агентства Минобороны Украины Армия INFORM.

Напомним Олег Колодий завоевал «бронзу» в прыжках с трамплина 1 м.

Сборная ВС Украины по состоянию на утро 27 октября завоевала 33 медали разного достоинства, среди которых - 5 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей.

В целом в нынешних соревнованиях приняли более 100 стран мира. В этом году Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта. Следует отметить, что среди всех сборных, участвующих в соревнованиях, команда Вооруженных Сил Украины на сегодня входит в 10-ку лучших.

Масштаб Всемирных игр, их престижность трудно переоценить, ведь по количеству стран и участников соревнований Игры среди военнослужащих занимают третье место после Олимпийских игр и Всемирных универсиад.

Напомним, украинцы завоевали 4 медали на Всемирных пляжных играх, а сборная Украины по пляжному футболу заняла всего лишь пятое место. Турнир выиграла сборная Бразилии, которая в финале разгромила Россию 9:2.