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Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по ММА

Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по ММА
15:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: WWFC

Новости спорта:В активе сине-желтых два золота и две бронзы.

На чемпионате мира по Смешанным боевым искусствам в Бахрейне представители Украины завоевали четыре медали, две из которых золотые.

Первое место в Бахрейне завоевали победивший в финале американца Исраэля Галвана Ата Атдаев (до 56,7 кг), а также Анастасия Светкивская (до 52,2 кг), которая в решающем поединке справилась с Оливией Укмар из Австралии.

Украинцы Дмитрий Ружицкий (до 93 кг) и Дарья Самчик (до 52,2 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

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Напомним, в начале октября украинский боец Сергей Спивак добился первой в карьере победы в рамках UFC.

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