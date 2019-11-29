Именитый лыжник дисквалифицирован на 4 года за допинг

Новости спорта:Алексей Полторанин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидпинговых правил.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидпинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Кроме того, на такой же срок наказаны представители Эстонии Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа. Все лыжники обвиняются в применении кровяного допинга.

Спортсмены стали участниками допингового скандала на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. В здании, замаскированном под парикмахерскую, лыжники переливали кровь. После ареста, Алексей признался в применении кровяного допинга и был выпущен из тюрьмы.

Алексей Полторанин является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира и многократным победителем этапов Кубка мира.

Новый лыжный сезон стартует сегодня, 29 ноября. В финской Руке состоятся классические спринты.