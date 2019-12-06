Украинка Зевина вышла в еще один финал чемпионата Европы по плаванию

Новости спорта:Зевина вышла в финал ЧЕ по плаванию на короткой воде.

Украинская спортсменка Дарья Зевина на дистанции 200 м вышла в финал чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго (Великобритания).

Дарья Зевина заняла 2 место в своем заплыве, уступив сопернице 0,47 секунды. При этом время украинки был вторым и во всех предыдущих заплывах. Об этом сообщает XSPORT.

Финал состоится в вечерней сессии 6 декабря и начнется в 19.23.

Напомним, что именно на дистанции 200 м Зевина трижды становилась чемпионкой Европы на короткой воде.

Также сегодня чемпион мира среди юниоров Владислав Бухов на дистанции 50 метров вольным стилем выиграл свой заплыв и сумел пробиться в полуфинал с 14-м результатом. Другой украинец Сергей Шевцов показал 18-е время и стал первым запасным в полуфинал.

Старт полуфиналов в вечерней сессии начнется в 17:00.

Напомним, что в вечерней сессии 6 декабря за медаль поборется и Михаил Романчук, который вышел в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Результат Романчука из трех заплывов оказался вторым.