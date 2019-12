Биатлон: норвежцы выиграли эстафету в Эстерсунде, украинцы - шестые

Сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону. Второе место заняла команда Франции. На последнем этапе Мартен Фуркад не смог отыграть 7 секунд у Йоханнеса Бе.

В споре за бронзу российская команда уступила итальянским биатлонистам.

What a battle here in #OST19 for the win in men relay between @NSSF_Biathlon and @FedFranceSki, who leave the stadium only 8.4 seconds apart! Follow this great fight on https://t.co/ciQJfAvGkI pic.twitter.com/FzfDXVrzek

— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 декабря 2019 г.