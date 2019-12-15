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Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета

Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета
10:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украина будет представлена в обеих гонках.

В воскресенье, 15 декабря, в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира состоятся две гонки. Женщины поборются за пьедестал в гонке преследования, а мужчины выйдут на старт в эстафете.

Гонка преследования начнется в 13:00 по киевскому времени. Украину в ней представят сестры Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима.

Преследование. Женщины

Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене

9. Валя Семеренко +0:35

12. Елена Пидгрушная +0:46

52. Вита Семеренко +1:52

55. Юлия Джима +1:55

Мужчины выйдут на старт в 15:00 по киевскому времени. Сборную Украины представят Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Эстафета. Мужчины

6-1. Артем Тищенко

6-2. Артем Прима

6-3. Руслан Ткаленко

6-4. Дмитрий Пидручный

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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