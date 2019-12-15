Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдут женская гонка преследования и мужская эстафета

В воскресенье, 15 декабря, в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира состоятся две гонки. Женщины поборются за пьедестал в гонке преследования, а мужчины выйдут на старт в эстафете.
Гонка преследования начнется в 13:00 по киевскому времени. Украину в ней представят сестры Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима.
Преследование. Женщины
9. Валя Семеренко +0:35
12. Елена Пидгрушная +0:46
52. Вита Семеренко +1:52
55. Юлия Джима +1:55
Мужчины выйдут на старт в 15:00 по киевскому времени. Сборную Украины представят Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Эстафета. Мужчины
6-1. Артем Тищенко
6-2. Артем Прима
6-3. Руслан Ткаленко
6-4. Дмитрий Пидручный