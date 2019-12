Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хохфильцене 15.12.19

Победой норвежской биатлонистки Тириль Экхофф закончилась в воскресенье, 15 декабря, гонка преследования на 10 км на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Экхофф показала время 29 минут 14,6 секунды, преодолев дистанцию без промахов на четырех огневых рубежах.

Второй на финише была Ханна Эберг из Швеции (25,8 секунды отставания; 2 промаха), третьей - норвежка Ингрид Тандревольд (39,7; 1).

Лучшими среди украинок стали Валя Семеренко (2 промаха) и Елена Пидгрушная (2), которые пришли на финиш соответственно 14-й и 15-й. Вита Семеренко (2) заняла 35-е место. Юлия Джима не стартовала.

Полные результаты гонки:

