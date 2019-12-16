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Французы назвали состав сборной на домашний этап Кубка мира

Французы назвали состав сборной на домашний этап Кубка мира
18:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сборная Франции по биатлону объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси.

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на третий этап Кубка мира в Анси (Франция), который пройдёт с 19 по 22 декабря. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен.

Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Жюлия Симон.

В программу этапа Кубка мира в Анси вошли спринт, гонка преследования и масс-старт.

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Напомним, ранее официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидирует Александр Логинов, у женщин — Екатерина Глазырина. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).

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Сборная Франции, Сборная Украины, Биатлон, Анси.
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