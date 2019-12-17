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Волейбол. Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге

Волейбол. Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге
15:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге

Мужская и женская сборные Украины узнали свои соперников в новом сезоне Золотой Евролиги.

Мужской турнир:

Группа А: Бельгия*, Словакия, Испания, Румыния

Группа В: Нидерланды, Украина, Эстония, Беларусь

Группа С: Чехия, Турция, Португалия, Северная Македония

* – хозяйка Финала четырех

Расписание матчей сборной Украины:

23-24 мая 2020 года

Украина – Беларусь

27 мая

Нидерланды – Украина

30-31 мая

Украина – Эстония

6-7 июня

Беларусь – Украина

10 июня

Украина – Нидерланды

13-14 июня

Эстония – Украина

Женский турнир:

Группа А: Болгария*, Венгрия, Беларусь, Франция

Группа В: Хорватия, Чехия, Словакия, Финляндия

Группа С: Азербайджан, Украина, Испания, Румыния

* – хозяйка Финала четырех

Расписание матчей сборной Украины:

23-24 мая 2020 года

Украина – Испания

27 мая

Азербайджан – Украина

30-31 мая

Украина – Румыния

6-7 июня

Испания – Украина

10 июня

Украина – Азербайджан

13-14 июня

Румыния – Украина

В Финал четырех выйдут победители каждой из групп и хозяева мини-турнира. По две лучшие команды из женской и мужской Золотых Евролиг получат возможность выступить в Кубке Вызова, где будет разыграна путевка в Лигу наций. Именно выход в этот турнир и ставят себе за цель украинские команды.

Отметим, что в прошлом сезоне мужская сборная Украины заняла второе место в своей группе, уступив команде Беларуси в 1 очко, тогда как женская команда также стала второй в своем квартете, уступив в 1 очко Чехии.

Напомним, главный тренер женской сборной Украины может потерять свою должность с января 2020 года.

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Суперлига, Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу.
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