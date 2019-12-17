Волейбол. Сборные Украины узнали соперников в Золотой Евролиге

Мужская и женская сборные Украины узнали свои соперников в новом сезоне Золотой Евролиги.
Мужской турнир:
Группа А: Бельгия*, Словакия, Испания, Румыния
Группа В: Нидерланды, Украина, Эстония, Беларусь
Группа С: Чехия, Турция, Португалия, Северная Македония
* – хозяйка Финала четырех
Расписание матчей сборной Украины:
23-24 мая 2020 года
Украина – Беларусь
27 мая
Нидерланды – Украина
30-31 мая
Украина – Эстония
6-7 июня
Беларусь – Украина
10 июня
Украина – Нидерланды
13-14 июня
Эстония – Украина
Женский турнир:
Группа А: Болгария*, Венгрия, Беларусь, Франция
Группа В: Хорватия, Чехия, Словакия, Финляндия
Группа С: Азербайджан, Украина, Испания, Румыния
* – хозяйка Финала четырех
Расписание матчей сборной Украины:
23-24 мая 2020 года
Украина – Испания
27 мая
Азербайджан – Украина
30-31 мая
Украина – Румыния
6-7 июня
Испания – Украина
10 июня
Украина – Азербайджан
13-14 июня
Румыния – Украина
В Финал четырех выйдут победители каждой из групп и хозяева мини-турнира. По две лучшие команды из женской и мужской Золотых Евролиг получат возможность выступить в Кубке Вызова, где будет разыграна путевка в Лигу наций. Именно выход в этот турнир и ставят себе за цель украинские команды.
Отметим, что в прошлом сезоне мужская сборная Украины заняла второе место в своей группе, уступив команде Беларуси в 1 очко, тогда как женская команда также стала второй в своем квартете, уступив в 1 очко Чехии.
Напомним, главный тренер женской сборной Украины может потерять свою должность с января 2020 года.