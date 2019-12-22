Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Биатлон. Сегодня в Анси пройдут масс-старты: где и когда смотреть
Биатлон. Сегодня в Анси пройдут масс-старты: где и когда смотреть
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали

Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
13:13 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта:Алексей Торохтий подтвердил, что его допинг-проба была положительной.

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал о своем отношении к тому, что МОК лишил его золотой медали Олимпиады-2012 за нарушение антидопинговых правил.

"Год назад, 22 декабря 2018 года, я опубликовал пост о том, что ITA произвела перепроверку моих допинг проб c Олимпийских игр 2012 (6,5 лет спустя) и по результатам проверки IOC уведомил меня о нарушении антидопинговых правил. Как я сообщал ранее, на Олимпийских играх 2012 года я проходил предсоревновательный и после соревновательный допинг-контроль. На протяжении всех 12 лет выступлений на международной арене, все результаты моих допинг тестов были отрицательными.

В феврале 2019 года было произведено вскрытие пробы B для получения детальной информации. Запрещенное вещество нашли в ничтожной концентрации и по оценке независимого эксперта сравнимо с однократным попаданием в организм и никак не могло повлиять на соревновательный результат.

МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне

Проводить анализ всех спортивных добавок, которые я использовал на тот период, спустя 7 лет, не представляет возможности, да и не имеет смысла, так как по правилам Международного Олимпийского комитета, любая концентрация - это нарушение. Как я себя чувствую? Год назад я был расстроен, узнав эту новость, но на данный момент я сосредоточен на моей семье и моих новых проектах", - заявил Торохтий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тяжелая атлетика, Алексей Торохтий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь